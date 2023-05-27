السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو مصطفى يطالب بتعويض مادى عن بيع ألحانه لأغانى المهرجانات: سأتبرع بها لـ"تحيا مصر"

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى

كشف الملحن عمرو مصطفى، عن تفاصيل خلافه مع المنتج محسن جابر، قائلًا: "أنا ليا حقوق، وقلت أبدأ بالخير".

وأضاف عمرو مصطفى خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس: "تاريخي إللي فات.. خلاص عليه العوض.. ولم أفتح فمي.. إنما لو هتحاربوني وأنا ببدأ مشروعي الجديد وده تراث.. يبقى تعالوا بقى نفتح الدفاتر القديمة".

وأكد الملحن عمرو مصطفى، أنه ينافس المطربين الكبار، لافتًا إلى أنه لا يوجد أحد من الجيل الحالي يستطيع منافسته. 

كما طالب الملحن عمرو مصطفى بتعويض مادي عن بيع ألحانه لأغاني المهرجانات دون علمه، لافتًا إلى أنه في حالة حصوله على حقوقه من هذه الألحان، سيتبرع بها لصندوق تحيا مصر، حيث إن مصر تتعرض لحروب ثقافية، معقبًا: "المغنين بتوع المهرجانات ياخدوا ألحاني يغنوها في مهرجاناتهم دون أن يكتبوا عليها اسمي".

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