الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 28 -5-2023 فى محافظات مصر

دراجات الحرارة اليوم
دراجات الحرارة اليوم الأحد

مع التقلبات الجوية التي نشهدها يزداد البحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة بشكل يومي من أجل ارتداء الملابس المناسبة لحرارة الجو وعدم التعرض المباشر للحرارة.


درجات الحرارة اليوم الأحد 28-5-2023 في محافظات مصر


ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 28-5-2023 في محافظات مصر.

 

وتستمر حالة التقلبات الجوية حيث يشهد اليوم الأحد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد؛ يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وسقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من جنوب سيناء وخليج السويس وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

 

 يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.


مع إمكانية أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا (بنسية حدوث 40:30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

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درجات الحرارة المتوقعة اليوم  الأحد 28-5-2023

 

درجات الحرارة في القاهرة 34 21
العاصمة الإدارية 34 20
6 أكتوبر 34 20
بنها 34 20
دمنهور 32 21
المنصورة 32 21
الزقازيق 35 17
شبين الكوم 33 21
طنطا 32 16
دمياط 29 20
بورسعيد 30 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 32 21
العريش 31 20
رفح 30 20
رأس سدر 29 21
نخل 25 12
كاترين 22 09
الطور 32 21
طابا 24 17
شرم الشيخ 34 24
الإسكندرية 25 19
العلمين الجديدة 25 20
مطروح 24 19
السلوم 25 18
سيوة 30 19
رأس غارب 33 23
الغردقة 34 24
سفاجا 32 23
مرسى علم 32 24
شلاتين 33 25
حلايب 33 25
أبو رماد 34 24
رأس حدربة 33 24
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 34 22
أسيوط 36 19
سوهاج 35 22
قنا 37 25
الأقصر 39 26
أسوان 40 28
الوادي الجديد 36 25
أبو سمبل 44 29

 

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