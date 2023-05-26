الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غيوم ونشاط للرياح.. حالة الطقس بمدينة مرسى مطروح ( صور )

شوارع مطروح
شوارع مطروح

تشهد مدينة مرسى مطروح، غيوم مصاحبة لنشاط للرياح حيث رصدت الدستور حالة الطقس في عددا من المناطق بالمدينة .

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تحسبا لحدوث أي تداعيات وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه الأجهزة التنفيذية  بالمحافظة، بالإسراع في إنهاء أعمال  الاستعداد لموسم الصيف السياحى مع تكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق لأهالي وزوار المحافظة وتأمين توفير الخدمات  مع أهمية موسم الصيف كمصدر اقتصادى لأهالي مطروح.

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بلاغات المواطنين حالة الطقس محافظة مطروح نشاط للرياح غيوم

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