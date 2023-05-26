غيوم ونشاط للرياح.. حالة الطقس بمدينة مرسى مطروح ( صور )

تشهد مدينة مرسى مطروح، غيوم مصاحبة لنشاط للرياح حيث رصدت الدستور حالة الطقس في عددا من المناطق بالمدينة .

وأعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة تحسبا لحدوث أي تداعيات وربطها بغرف العمليات الفرعية بمراكز المدن الثمانية لتلقي بلاغات المواطنين وسرعة حلها علي الفور.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد وجه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإسراع في إنهاء أعمال الاستعداد لموسم الصيف السياحى مع تكثيف الجهود للظهور بالشكل اللائق لأهالي وزوار المحافظة وتأمين توفير الخدمات مع أهمية موسم الصيف كمصدر اقتصادى لأهالي مطروح.

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