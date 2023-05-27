رفع درجة الاستعداد وجاهزية فرق الصيانة لمواجهة الطقس السيئ بالوادي الجديد

أكد المهندس ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، رفع حالة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وما يصاحبها من رياح شديدة وأمطار على مختلف أنحاء المحافظة خلال الفترة القادمة.



وقال ياسر عمر رئيس قطاع الكهرباء بمحافظة الوادي الجديد، لـ “الدستور”، إنه تم التأكيد على تأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهرئية ورفع حالات الاستعداد والطوارئ على كافة المستويات بالتعاون مع كافة قطاعات المحافظة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المناطق التابعة والتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة وتوفير كافة سبل الدعم بما يضمن التشغيل الآمن للشبكة الكهربائية ، وتواجد فرق الصيانة والطوارئ للجهد المنخفض والمتوسط بكافة الإدارات الهندسية وعلى استعداد كامل لأي حالات طوارئ قد تحدث بسبب الطقس السيئ.

تشهد محافظة الوادي الجديد، طقس غائم ورياح مثيرة للأتربة وأمطار خفيفة على بعض المناطق، وأعلنت محافظة الوادي الجديد عن توافر كافة الاستعدادات اللازمة، تحسبًا لأية حالات سلبية تنتج عن الطقس السيئ، وكثف رجال المرور من تواجدهم على الطرق الرئيسية والميادين العامة.

