باحث سياسى يكشف فرص أردوغان فى جولة إعادة الانتخابات التركية

قال بشير عبدالفتاح، كاتب وباحث سياسي، إن استطلاعات الرأي بتركيا توقعت أن يفوز زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو، على رجب طيب أردوغان، وأن يحسم الأول السباق من جولته الأولى.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المفاجأة بالانتخابات هي تخلف زعيم المعارضة عن أردوغان بفارق 5%، ولهذا افتقدت هذه الاستطلاعات مصداقيتها.

استطلاعات الرأي لجولة الإعادة

وأشار إلى أنه في جولة الإعادة استطلاعات الرأي ذهبت للاتجاه المعاكس، وتتوقع فوز أردوغان بما لا يقل عن 4 أو 5 نقاط، مؤكدًا أن أردوغان يتمتع بعدد من المزايا منها أنه استطاع أن يصمد رغم الأزمة الاقتصادية والزلزال وتحالف المعارضة، وكذلك حصل على تحالف سنان أوغان، كما أنه يراهن على أصوات الخارج، والمرأة والشباب ويستطيع أن يحافظ على كتلته التصويتية في الجولة الأولى.

وأكد أن لأردوغان تاريخًا للإنجازات وهي ما يسميها العشرية البيضاء من 2003 وحتى 2013، وتحقيقه إنجازات اقتصادية وسياسية منها تطوير أسلحة الجيش التركي، مما جعله يحتل الترتيب الحادي عشر عالميًا، كما أنه خاض 15 استحقاقًا ما بين انتخابات برلمانية ورئاسية والعديد من الاستفتاءات.