السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"غازتك": تحويل نحو 30 سيارة يوميا للعمل بالغاز من خلال المركز المتنقل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال شريف حسن مدير عام التحويل بشركة «غازتك» إحدى شركات قطاع البترول، إن المركز المتنقل لتحويل السيارات للعمل بالغاز كوقود، لديه القدرة على تحويل من 20 إلى 30 سيارة يوميا، وبالفعل حول عدد كبير من السيارات التي يصعب نقلها لمراكز التحويل، في مطارات القاهرة والغردقة وأسيوط والأقصر وكذلك في مدينة شرم الشيخ، وأيضا أتوبيسات هيئة النقل العام، بالإضافة إلى المشاركة في تحويل السيارات الجديدة في شركات تصنيع السيارات المشاركة ضمن مبادرة «إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي»، ما يوفر الوقت وتقليل التكلفة، بالإضافة إلى منع التكدس أمام مراكز التحويل الثابتة.

وأضاف «حسن» في تقريره، أن المركز ينتقل إلى المواطنين أصحاب السيارات الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المراكز الثابتة لظروفهم الخاصة وللتيسير عليهم، من خلال الاتصال برقم الخدمة السريع 17155، نظير تكلفة بسيطة لا تهدف منها الشركة ربحية بل تهدف إلى انتشار وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.

وكشف مدير عام التحويل بشركة «غازتك» أن فكرة إنشاء المركز المتنقل، ظهرت عند مشاركة غازتك العام الماضي في مبادرة تحويل سيارات الأجرة التي تستخدم الوقود السائل إلى الغاز الطبيعي بمحافظة أسوان بالتنسيق والتعاون المشترك بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والداخلية، كان الأمر يتطلب توفير سيارات لنقل المعدات والعدد اليدوية والأجهزة والعمالة الفنية بخلاف توفير مكان مناسب لعمليات التحويل، ومن هنا جاءت الفكرة بتوفير مركز متكامل يتميز بتوافر جميع مكونات أطقم التحويل والمعدات والعدد اليدوية المستخدمة في عملية التحويل في سيارة واحدة متنقلة في مختلف محافظات الجمهورية ويعمل على تشغيله فريق عمل يتمتع بالخبرة والكفاءة، وأن هذا المركز المتنقل يمكنه تقديم خدمة تحويل السيارات في الشركات والمؤسسات في أماكنها، كما يمكنه التحرك لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح.

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