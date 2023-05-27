نكشف موقف الزمالك من التعاقد مع أحمد فتحي الموسم المقبل

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف الأبيض بشأن التعاقد مع أحمد فتحي لاعب فريق بيراميدز، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

واقترب فتحي من الرحيل عن صفوف بيراميدز مع نهاية الموسم الجاري، ولم يفاتح مسئولو النادي السماوي اللاعب في ملف التجديد حتى الآن.

وأكد المصدر لـ الدستور، أن التعاقد مع أحمد فتحي أمر خارج حسابات الزمالك بشكل نهائي، موضحًا أن إدارة الزمالك لم تفكر في الأمر من الأساس رغم أن اللاعب حر في الوقت الحالي.

وجاء عدم تفكير الزمالك في التعاقد مع أحمد فتحي لعدة أسباب وعلى رأسها كبر سن اللاعب بجانب تراجع مستواه من ناحية أخرى، والأمر الثالث يتعلق برفض فتحي في وقت سابق التعاقد مع الزمالك.

ويعتبر فتحي قريبًا من الانضمام إلى صفوف فريق فاركو في الموسم المقبل، بعدما تم فتح خط مفاوضات قوي في الفترة الأخيرة للحصول على خدمات اللاعب.