السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سامح عبد العزيز ضيف "ملعب الفن" على راديو on sport fm

سامح عبد العزيز
سامح عبد العزيز

يحل المخرج  سامح عبد العزيز ضيفا علي برنامج "ملعب الفن" على راديو أون سبورت FM ، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

 

يتحدث عبد العزيز عن كواليس مسلسليه الأخيرين الأول جميلة لريهام حجاج من تأليف أيمن سلامة، والثاني رمضان كريم لسيد رجب و بيومي فؤاد من تأليف أحمد عبد الله.


كما يكشف عبد العزيز سر انتقاله من التقديم لكلية التربية الرياضية لمعهد  السينما.

 

كما يتحدث عن أسرار تذاع لأول مرة عن عمله كمونتير ثم مخرج بالفضائية المصرية تحت رئاسة الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وبعد ذلك العمل مع الإعلامية الكبيرة هالة سرحان، و كيف أهدته أول فرصة ليصبح مخرجا في السينما.

 

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت و الأحد من كل أسبوع ، علي راديو أون سبورت إف إم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء ، من تقديم الكاتب الصحفي مصطفي عمار و يرأس تحريره أشرف شرف.
 

الإعلامية الاول التربية الثان الثانى احمد عبد الله حجاج ثاني بور

مواد متعلقة

عبد الباسط حمودة وكاريكا أبرز ضيوف «الوش التاني» مع شوبير على «ON sport FM»

الخريطة البرامجية الكاملة لإذاعة راديو «ON sport FM» في رمضان

«خارج نطاق الخدعة».. برنامج إذاعي جديد لـ خالد عليش في رمضان 2023

وزيرة التضامن للنواب: «فيه مواطنين معاهم عربيات حديثة ومقدمين على تكافل وكرامة»

اصطفاف.. السيسى من الإسماعيلية: «كلنا على قلب رجل واحد»

3 ملايين و500 ألف.. السويدى وفاروق يستثمران مشروع «سبورتى برو» فى «شارك تانك»

اتحاد الكرة يخاطب «فيفا» لحسم مصير قيد صفقات الزمالك (خاص)

اليوم.. انطلاق مهرجان المنصورة المسرحي الإقليمي

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟