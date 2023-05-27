سامح عبد العزيز ضيف "ملعب الفن" على راديو on sport fm

يحل المخرج سامح عبد العزيز ضيفا علي برنامج "ملعب الفن" على راديو أون سبورت FM ، الذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

يتحدث عبد العزيز عن كواليس مسلسليه الأخيرين الأول جميلة لريهام حجاج من تأليف أيمن سلامة، والثاني رمضان كريم لسيد رجب و بيومي فؤاد من تأليف أحمد عبد الله.



كما يكشف عبد العزيز سر انتقاله من التقديم لكلية التربية الرياضية لمعهد السينما.

كما يتحدث عن أسرار تذاع لأول مرة عن عمله كمونتير ثم مخرج بالفضائية المصرية تحت رئاسة الإعلامية الكبيرة سناء منصور، وبعد ذلك العمل مع الإعلامية الكبيرة هالة سرحان، و كيف أهدته أول فرصة ليصبح مخرجا في السينما.

يذكر أن برنامج ملعب الفن يذاع يومي السبت و الأحد من كل أسبوع ، علي راديو أون سبورت إف إم في تمام الساعة الحادية عشرة مساء ، من تقديم الكاتب الصحفي مصطفي عمار و يرأس تحريره أشرف شرف.

