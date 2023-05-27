"التعليم" تحقق فى واقعة فتح مظروف أسئلة بالخطأ لطلبة الدبلومات الفنية بقنا

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإحالة المسئولين في المطبعة والمسئولين المتسببين في واقعة فتح مظروف الامتحان التحريري لمادة الرياضيات العامة بدلًا من مظروف امتحان التربية الدينية للتعليم الصناعي داخل إحدى لجان محافظة قنا، اليوم، للتحقيق العاجل بالشئون القانونية بالوزارة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم.

وصرح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني، بأن الدكتور رضا حجازي تابع أيضًا فور حدوث الواقعة، كل الإجراءات الخاصة بتسليم امتحان مادة التربية الدينية لطلاب اللجنة مع منحهم الوقت المخصص للامتحان بالكامل، بالتوازي مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بالإضافة إلى طباعة الامتحان البديل لمادة الرياضيات العامة وتوزيعه في اليوم المخصص له وفقًا لجدول الامتحانات.

وكانت قد بدأت صباح اليوم السبت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية، (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وفق الجدول المعتمد، في مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، حيث قد أدى اليوم (715432) طالبًا وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

وصرح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

وفى سياق متصل، قام الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والأستاذ هاشم علي جامع نائب رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، بتفقد عدد من اللجان ومنها: لجنة مدرسة 6 أكتوبر الفنية الصناعية المتقدمة بالحى الرابع، لجنة مدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج بالحى 11، لجنة مدرسة 6 أكتوبر المتقدمة للشئون الفندقية السياحية بمحافظة الجيزة، وتم التنبيه على عدم دخول أجهزة المحمول مع الطلاب والتأكد من استخدام العصا الإلكترونية، وقدم الدكتور محمد موسى عمارة واجب العزاء فى فقيد الواجب بهاء الدين عبدالمنعم السيد بدوى- الذى وافته المنية إثر هبوط حاد بالدورة الدموية أثناء تأدية عمله بلجنة مدرسة فارسكور الصناعية بنات (صناعى) بمحافظة دمياط.

وقد تمت متابعة عدد (51) لجنة على مستوى الجمهورية من خلال المسئولين عن إدارة العملية الامتحانية لكل لجان السير بجميع النوعيات (صناعي- زراعي- تجاري- فندقي).