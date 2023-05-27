ليفاندوفسكي وديمبيلي يقودان برشلونة أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في بطولة الدوري الإسباني.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة ريال مايوركا في الدوري الإسباني، وذلك على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا – أرناو تيناس.

خط الدفاع: إريك جارسيا – ماركوس ألونسو – أندرياس كريستنسن – جول كوندي – بالدي – جوردي ألبا.

خط وسط الملعب: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج – جافي – فرانك كيسي – سيرجي روبيرتو – بابلو توري.

في خط الهجوم: عثمان ديمبيلي – روبرت ليفاندوفسكي – أنسو فاتي - رافينيا – فيران توريس.

ترتيب برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني

ونجح فريق برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2022-2023، بعدما تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، متفوقًا على غريمه ريال مدريد صاحب الوصافة برصيد 74 نقطة.

بينما يتواجد فريق ريال مايوركا حاليًا في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 47 نقطة.