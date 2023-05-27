الثاني.. "هالاند" يحصد لقب أفضل لاعب شاب في "بريميرليج"

توّج النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بجائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن (موسم 2022-2023).

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي، قد قررت منح هالاند، جائزة أفضل لاعب في «بريميرليج» عن الموسم الحالي، بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع مانشستر سيتي.

وبات المهاجم النرويجي – البالغ من العمر 22 عامًا – أول لاعب في تاريخ يجمع بين جائزتي أفضل لاعب في الموسم وأفضل لاعب شاب في الموسم بالدوري الإنجليزي.

وساهم هالاند، في تتويج مانشستر سيتي، بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، عن الموسم الحالي، وذلك للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وشارك اللاعب مع «سيتي» في 35 مباراة خلال الموسم الحالي لـ «بريميرليج» سجل خلالها 36 هدفًا، وصنع 8 تمريرات حاسمة.

وحقق هالاند، رقمًا قياسيًا غير مسبوقًا، بإحرازه 36 هدفًا خلال الموسم الحالي لـ «بريميرليج»، ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.