يقترب النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة الإسباني، من تحقيق رقم قياسي جديد في مسيرته الكروية مع النادي الكتالوني.

رقم تاريخي ينتظر ليفاندوفسكي مع برشلونة هذا الموسم

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي ينتظر رقم تاريخي وقياسي جديد مع برشلونة في الموسم الحالي 2022-2023.

وأفادت الصحيفة الإسبانية، أن ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدّافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 23 هدفًا، متفوقًا على النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، صاحب الوصافة بفارق 5 أهداف.

وأكدت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، أنه في حال تتويج ليفاندوفسكي بلقب هدّاف الدوري الإسباني، سيكون أول لاعب في التاريخ يحصد اللقب 6 مرات متتالية، وللمرة السابعة في مسيرته.

وكان النجم البولندي، صاحب الـ34 عامًا، قد تألق بشكل كبير مع برشلونة هذا الموسم، حيث سجل 5 أهداف في آخر 6 مباريات بالدوري الإسباني.

وبشكل عام، شارك ليفاندوفسكي في 44 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالهم 33 هدفًا، بينما قدم 7 تمريرات حاسمة.

موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة ريال مايوركا، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد ريال مايوركا في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.