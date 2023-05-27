السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تحبط ترويج 24 كيلو هيدرو بـ1.2 مليون جنيه بالإسماعيلية

جريدة الدستور

تمكن قطاع الأمن العام، بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية، من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية»، مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق، حال تواجده بمسكنه، وبحوزته «كمية من مخدرالهيدر ووزنت 24 كيلو جرامًا، ميزان حساس، هاتف محمول، مبلغ مالى، سيارة ربع نقل».

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والسيارة لسهولة التنقل.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ1.2 مليون جنيه تقريبًا.

قطاع الأمن العام مديرية أمن الاسماعيلية مركز شرطة القنطرة

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