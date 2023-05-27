السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سيدة تتهم جارها بمحاولة خطفها والتعدى عليها بالضرب بشبين الكوم

صورة أرشيفيه
صورة أرشيفيه

حررت السيدة  "إ. ح" محضرًا بقسم شرطة شبين الكوم تتهم جارها "و.م" بأنه قام بتتبعها، وبمجرد وصولها لخارج المنطقة محل سكنهم، قام بإيقافها عنوة وطلب منها الركوب معه دراجته البخارية وعندما فشل فى إركابها عنوة قام بالتعدي عليها بالضرب المبرح وقام بصعقها أرضًا.

كما أقرت المبلغة بأن المتهم معروف بالمنطقة كلها بسلوكه السيئ وتحرشه بالسيدات وحرر ضده أكثر من محضر. 

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة شبين الكوم من سيدة تتهم جارها بمحاولة خطفها والتعدي عليها بالضرب المبرح بدائرة القسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

اجراءات التحقيقات التعدى عليها بالضرب الركوب الضرب المبرح

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