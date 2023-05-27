إصابة طالب بآداب المنصورة بثلاث طعنات نافذة أثناء آداء الامتحانات

أصيب طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة بـ3 طعنات علي يد زميله بعدما طعنه بمطواة داخل الحرم الجامعي للخلاف بينهما علي جروب خاص بالقسم.

وتلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأمن الإداري لجامعة المنصورة يفيد بضبط طالب بكلية الاداب بعدما قام بالاعتداء على زميله بمطواة داخل الحرم الجامعي وتم تحويل الطالب المصاب إلى مستشفي الطوارئ الجامعي.

وانتقلت ضباط المباحث الي المستشفي وبالفحص تبين اصابة طالب يدعي «محمود محمد محمود السعيد محمد» 19 عاما، طالب بكلية الاداب بجامعة المنصورة وتبين اصابته بـ3 طعنات نافذه بسؤاله اتهم زميله بالتعدي عليه بمطواة كانت بحوزته للخلاف بينهما علي جروب خاص بالدفعة



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تابع دكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة ، تكليفات عمداء الكليات ، ومديري البرامج العلمية بجميع كليات الجامعة بالتواجد المستمر داخل لجان الاختبارات ومتابعة اليوم الأول لإنطلاق مارثون اختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني لطلاب الفرقة الاولى، والثانية لكليات الجامعة.

وتأكد رئيس الجامعة من خلال التقرير اليومي ، من تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية تزامنا مع بداية الامتحانات ، وتوفير كافة سبل الأمان الصحي للطلاب خلال فترة الإمتحانات، وتواجد الطلاب قبل بدء الامتحانات بوقت كاف ، و التشديد على الفريق الطبى المتواجد بالجامعة بضرورة المرور الدوري على جميع اللجان للأطمئنان على صحة وسلامة جميع الطلاب خلال انعقاد الاختبارات.

وتابع عمداء الكليات بتفقد اللجان والاطمئنان على الطلاب، وتفقد أوراق الأسئلة، وتوزيع الطلاب فى اللجان على مسافات بينية كبيرة، وتوفير التهوية اللازمة، و تواجد أعضاء هيئة التدريس و استاذ المادة وتوافر وانضباط المراقبين والملاحظين .