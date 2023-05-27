"القوى العاملة": ختام برنامج تدريبى على "الكهرباء" بالقليوبية

اختتمت مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية الدورات التدريبية وتنظيم الاختبار النهائي للبرنامج التدريبي على مهنة «كهرباء التركيبات» بوحدة التدريب المتنقلة، والتي تم إطلاقها بعد انتقال الوحدة لقرية طحوريا بشبين القناطر، وهي القرية السادسة للوحدة منذ تواجدها على أرض المحافظة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومبادرة «مهنتك مستقبلك» التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، للمديريات بالاهتمام بتدريب الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة لهم بعد انتهاء التدريب أو مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة خاصة بهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنها تلقت تقريراً من إيمان السيد، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، نوهت فيه إلى أنه في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذا لمبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف القرى الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، وتحت رعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واستكمالاً لإطلاق وحدة التدريب المتنقلة بقرى شبين القناطر، تم الانتهاء من أول البرامج التدريبية التى تم تنفيذها داخل قرية طحوريا تحت إشراف المديرية على مهنة «كهرباء التركيبات»، والذي تم تنفيذه في الفترة من 8-5-2023 إلى 25-5-2023.

وأضافت مدير المديرية: «متابعة الدورات التدريبية التي تنفذها المديرية بالوحدة المتنقلة على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة لإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على الانخراط بسوق العمل بالمحافظة، وحضر الاختبار النهائي الدكتور أيمن شعبان ومحمود جعفر من إدارة التدريب المهني بالمديرية، ورئيس الوحدة المحلية بقرية طحوريا».

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