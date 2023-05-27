السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسجل خطر يقتل شاب في عين شمس.. والسبب

جريدة الدستور

استمعت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، اليوم السبت، إلى أقوال شهود العيان في واقعة مقتل شاب على يد جاره بسبب خلافات الجيرة.

  • أقوال شهود العيان

وقال الشهود أن الشاب كان عائد من العمل ووجد أحد أقاربه يتشاجر وعامل يتعدى عليه بالضرب فبدأ يخبره بأنه طفل ولا يجوز التعدي عليه، بسبب تشاجره مع طفله فلم يكن من المتهم إلا أنه تعدى عليه بالضرب وتسبب في إصابته بطعنات نافذة بالجسم أدت إلى وفاته.

وأشار الشهود أن المنطقة جميعها حزينة على المدني عليه بسبب حسن أخلاقه وسلوكه وأنه كان من الشباب الطيبين المقبلين على الحياة، ويرثون وفاته في هذه المأساة ولهذا السبب، خاصة أنه كان مرتبط ومن المقرر أن يتزوج عقب ثلاثة أشهر وشقته في تجهيزاتها الآخيرة قائلين : «هيبقى عريس في الجنة».

- تفاصيل البلاغ

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مصابا بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمنطقة سكنه وتوفى لاحقا متأثرا بإصابته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مقتل شاب خلافات الجيرة جار شهود العيان

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