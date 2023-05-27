السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمطار خفيفة على بعض أنحاء أسوان (صور)

أسوان
أسوان

شهدت محافظة أسوان، هطول أمطار خفيفة في بعض أنحاء المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، وصاحب ذلك ارتفاع درجة الحرارة، دون التأثير على الحركة المرورية بالشوارع والميادين، وتعرضت مدينة إدفو اليوم، لهطول أمطار خفيفة في شوارع المدينة.

وجاءت درجة الحرارة في محافظة أسوان اليوم، العظمى 42 درجة مئوية، بينما الصغرى سجلت 28 درجة مئوية، ووصلت نسبة الرطوبة في الطقس 16%، ولم يؤثر ذلك على الطرق السريعة، والطريق الصحراوي، سواء الجنوبي «أسوان- أبو سمبل» أو الغربي «أسوان- القاهرة».

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٧_١٣٥٧٣٠
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ارتفاع الحرارة الشوارع والميادين اليوم السبت طقس اليوم الرطوبة السحب الكثيفة غيوم اختفاء الشمس

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