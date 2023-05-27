السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان: توريد الأقماح بنسبة تخطت 118.9% من المستهدف

القمح
القمح

أعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عن تخطى نسبة المستهدف توريده من القمح إلى 118.9% بواقع 157 ألف طن، و273 كجم، منها 127 ألف طن، و208 كجم، تم توريدهم بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم توريد باقي الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف. 

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023.

ولفت محافظ أسوان إلى أنه نظرًا لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و447 كجم من القمح، وأيضًا 1590 طنًا ستخصص للتقاوى. 

من جانبه، أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأسوان، أنه في إطار تعليمات الدكتور على مصيلحي، وزير التموين، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، فإنه جارٍ مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كل كميات القمح، وبدرجة نقاوة عالية. 

وأشار إلى التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعي المصري. 

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم، أن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كل التسهيلات اللازمة للمزارعين، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد، وتحفيزهم وتشجيعهم، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد. 

وأكد أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن.

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أسوان الصوامع والشون اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المحافظات المجاورة تحقيق المستهدف توريد القمح موسم الحصاد موسم توريد القمح

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