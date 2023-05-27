السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"مناورة أم تصعيد؟".. نقل الأسلحة النووية من روسيا لبيلاروسيا تثير ذعر الغرب

الأسلحة النووية
الأسلحة النووية

أشعل اعلان روسيا نقل أسلحة نووية إلى الجارة بيلاورسيا مخاوف الغرب من أن هذه الخطوة سوف تزيد من أمد الحرب في أوكرانيا معتبرين أنها محاولة ومناورة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للترهيب النووي من جديد، فضلا عن المخاوف من الأسلحة النووية التكتيكية والمعروفة بها الدولة الروسية.

الاتفاق الروسي البيلاروسي

وسبق وأعلن الزعيم البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن توقيع مرسوم يسمح لروسيا بنشر أسلحة نووية تكتيكية قصيرة المدى في البلاد، وقال إنه سيتم  نقل أسلحة نووية "غير استراتيجية"، لذا فهي ليست قنابل طويلة المدى وذات قدرة أعلى.

ووفقا لما نقلته الشبكة الألمانية “دويتش فيله”، قال لوكاشينكو إن عملية نقل الاسلحة جارية بالفعل، بعد أن وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المرسوم. 

ويسمح الاتفاق لموسكو بتخزين الرؤوس الحربية في منشأة خاصة في بيلاروسيا، وستحتفظ روسيا بالسيطرة على الأسلحة، وفقًا للاتفاق، الذي يضفي الطابع الرسمي على اتفاق سابق بين قادة الدولتين والحلفاء.

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ألمانيا: محاولة من بوتين للترهيب النووي 

من جانبها أدانت الحكومة الألمانية بشدة إعلان لوكاشينكو نقل أسلحة نووية روسية إلى بلاده، وقال نائب المتحدث باسم الحكومة فولفجانج بوشنر إن “نقل الأسلحة النووية التكتيكية الروسية إلى بيلاروسيا، كما ادعى لوكاشينكو، هو محاولة شفافة أخرى للترهيب النووي من قبل روسيا”..

الاتحاد الأوروبي: ستؤدي إلى مزيد من التصعيد الخطير 

كما انتقد الاتحاد الأوروبي الاتفاق بين روسيا وبيلاروسيا، وقال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن هذه خطوة ستؤدي إلى مزيد من التصعيد الخطير للغاية، معتبرا أن القرار يتعارض مع العديد من الاتفاقيات الدولية.

وأشار بوريل إلى أن النظام  في بيلاروسيا متواطئ في حرب العدوان الروسية على أوكرانيا كما طالب السلطات في بيلاروسيا بوضع حد فوري لدعمها لحرب العدوان الروسية على أوكرانيا والعدول عن القرارات التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد التوترات في المنطقة وتقويض سيادة مينسك.

الناتو يندد 

فيما ندد حلف الناتو بإعلان روسيا عزمها نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، ووصف الحلف الخطوة الروسية بأنها "خطيرة" و"لا مسؤولة".

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خطورة الأسلحة النووية التكتيكية 

 وتأتي المخاوف الغربية من اتفاق نقل الأسلحة من روسيا من المميزات التي تتمتع بها الاسلحة الأسلحة النووية التكتيكية  الروسية حيث تستطيع هذه الأسلحة تحقيق أهداف عسكرية محدودة دون سحق المنطقة بأسرها، كما يبلغ مدى الأسلحة النووية التكتيكية، أقل من 500 كيلومتر برا، وتصل لـ600 كيلومتر جوا وبحرا، كما يمكن تحميل الرؤوس الحربية النووية التكتيكية على أنواع مختلفة من الصواريخ التي تحمل عادة رؤوسا تقليدية.

روسيا أسلحة نووية بيلاورسيا الغرب التكتيكية

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