البطريرك يونان يلتقي كاهن كاتدرائية القديس كاسيان في مدينة تور فرنسا

ألتقي البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الأب «François de SARTTELLE» كاهن كاتدرائية القديس كاسيان Saint Gatien ومساعده في خدمة الكاتدرائية الأب Alexandre Brouillet، في قاعة الكاتدرائية، في مدينة تور، فرنسا.



رافق غبطتَه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب نبيل ياكو كاهن إرسالية مار يوسف في تور ووسط وغرب فرنسا، والشمّاس اسماعيل برجو.



خلال اللقاء، أعرب غبطته عن سروره بزيارته مدينة تور لتفقّد أبناء إرسالية مار يوسف السريانية الكاثوليكية فيها، شاكراً لكاهن الكاتدرائية ومساعده محبّتهما وكلّ ما يقدّمانه من تسهيلات ومساندة لخدمة إرساليتنا في هذه المدينة.



شكر كاهن الكاتدرائية لغبطته محبّته الأبوية، مثمّناً زيارته الراعوية التفقّدية إلى تور، ومعرباً عن اعتزازه بإرسالية مار يوسف، كاهناً ومؤمنين.



وتناول الحديث واقع الخدمة في بلاد الشرق حيث الأزمات والصعوبات، وكذلك في بلاد الغرب حيث تحدّيات الإلتزام بالإيمان.

وقد ركّز غبطته في كلامه على أهمّية العائلة ودعمها كونها نواة الكنيسة والمجتمع، وكذلك ضرورة تنشيط الدعوات لإعداد خدّام أمناء وشهود للإنجيل بفرح ومحبّة واندفاع.



وقدّم غبطته إلى كاهن الكاتدرائية هدية تذكارية باسم إرسالية مار يوسف في تور، علامة شكر وتقدير.

وكان قد وصل البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، الخميس الماضي إلى مطار باريس الدولي - فرنسا، وذلك للقيام بزيارات راعوية تفقّدية تشمل رعية مار أفرام السرياني في باريس، وإرسالية مار يوسف في تور، وإرسالية العائلة المقدسة في ليون.



استُقبِل غبطتُه في المطار من قِبَل الأب جان ماري هومو مساعد النائب العام لشؤون الكاثوليك الشرقيين في فرنسا، ممثّلاً عن النائب العام المونسنيور باسكال كولنيش، والأب بيار النادر كاهن رعية مار أفرام السرياني في باريس. كما كان باستقبال غبطته الكهنة المسؤولون عن مرشدية المطار.



ورفع غبطته صلاة الشكر في الكابيلا الخاصّة في المطار، شاكراً الرب على سلامة الوصول، وشاكراً مستقبليه ودوّن غبطته كلمة في السجلّ الذهبي لمرشدية المطار يرافق غبطتَه المونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركي