جامعة النيل توقع بروتوكول تعاون لتأهيل العاملين بالتصدير فى أكثر من 7 قطاعات

وقعت جامعة النيل الأهلية بروتوكول تعاون مع شركة «ترين للتدريب»، لدعم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل العاملين في مجال التصدير في أكثر من 7 قطاعات صناعية، وذلك من خلال كلية التعليم المستمر ومركز الابتكار والتنافسية وريادة الأعمال بالجامعة وبالتعاون مع مبادرة رواد النيل إحدى مبادرات البنك المركزي، وتنفذها الجامعة بالتعاون مع عدد من الجهات والبنوك.

حضر توقيع البروتوكول الذي تم بمقر جامعة النيل الأهلية بمدينة الشيخ زايد، كل من الأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتورة نيفين عبد الخالق عميد كلية التعليم المستمر بالجامعة، والدكتور تامر محمود المدير التنفيذي لشركة ترين للتدريب، والدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمبادرة رواد النيل، والمهندس محمد الكتاتني مدير مركز التميز للتصدير بمبادرة رواد النيل، وعدد من أعضاء فريق العمل في كلتا الجهتين.

وقالت الدكتورة هبة لبيب المدير التنفيذي لمركز الابتكار والتنافسية ودعم الابتكار بالجامعة والمدير التنفيذ لمبادرة رواد النيل، إن البرنامج يعد الأول من نوعه في مصر ويستهدف تأهيل واعتماد العاملين بالتصدير في قطاعات "المنتجات الهندسية، الأغذية المصنعة، المفروشات المنزلية، المنسوجات، الصناعات الكيماوية، الطباعة والتغليف والتعبئة، ومواد البناء وغيرها من القطاعات التي تعمل في مجال التصدير ومنحهم شهادات معتمدة.

ولفتت إلى أن البرنامج الجديد يعد بمثابة نقطة تحول كبيرة في السوق المصرية حيث يعمل على تقديم المعلومات بشكل عملي ومتخصص في كل قطاع بما يتيح للعاملين في هذه الشركات تحديد أهدافهم وضع استراتيجياتهم للتصدير بشكل آمن واحترافي، موضحة أن البرنامج يستهدف العاملين في التصدير في عدة مستويات وهي إخصائيي التصدير ومديري التصدير ومديري الشركات.

من جانبه، قال الدكتور أحمد عواد رئيس قطاع العمليات بكلية التعليم المستمر بجامعة النيل إن الجامعة تعمل على تقديم برامج متنوعة لدعم الصناعة وتسخر كل الإمكانيات اللازمة لتطوير البرامج المناسبة للسوق ومتطلباته، مشيرا إلى أن البرنامج يعد برنامجا تدريبيا متكاملا يقدم تدريبا وتأهيلا وشهادة معتمدة من جامعة النيل ومن الولايات المتحدة الأمريكية عن طريق شراكة جديدة سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور تامر محمود المدير التنفيذي لشركة ترين للتدريب، إن هذه الشراكة تعد خطوة مهمة لتأهيل الشباب في السوق المصرية، مع توفير كل المعلومات والخبرات العملية التي تمكنهم من التقدم لشغل المناصب التنفيذية في المتعلقة بالتصدير في الشركات، كما نساعد على فتح فرص عمل جديدة للمشاركين في هذا البرنامج التأهيلي بالإضافة للعاملين بالفعل في المجال والراغبين في تطوير مهاراتهم والحصول على الشهادة المعتمدة.

وأضاف أن التقديم للبرنامج متاح حاليًا على موقع شركة ترين وعلى منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة وجامعة النيل ومبادرة رواد النيل ومركز الابتكار والتنافسية.