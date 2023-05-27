بطولة كأس العالم للشباب تنقذ محمد معروف من لقب الحكم الجزار

يتصدر الحكم الدولي محمد معروف الذي يشارك حاليا في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب قائمة أكثر الحكام استخداما للبطاقات الحمراء في مباريات الدوري هذا الموسم، حيث أخرج 7 بطاقات في 8 مباريات قام بإدارتها.

وجاءت مشاركة محمد معروف في إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في الأرجنتين لتنقذه من لقب الجزار الذي أطلقه عليه البعض في مصر حيث أدار مباراتين حتى الأن في الدور الأول لبطولة كأس العالم للشباب الأولى بين بين أمريكا وفيجي يوم الثلاثاء الماضي في المجموعة الثانية والمباراة الثانية بين أوبكستان وجواتيمالا أمس في المجموعة الأولى ولم يستخدم فيهما البطاقات الحمراء .

محمد معروف أدار 8 مباريات في بطولة الدوري خلال الأسابيع 1 و2 و6 و8 و12 و13 و17 و20 وبدأ استخدام البطاقات الحمراء في مباراة فيوتشر والاتحاد السكندري يوم 8 ديسمبر الماضي في الأسبوع السادس وقام بطرد سعد سمير مدافع فيوتشر ومورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد.

محمد معروف حقق رقما قياسيا في عدد حالات الطرد خلال مباراة واحدة هذا الموسم عندما أخرج ثلاث بطاقات حمراء في مباراة انبي والإسماعيلي في الأسبوع الثامن يوم 20 ديسمبرالماضي وقام بطرد مصطفى شكشك وخالد رضا لاعبي انبي ومحمد حسن لاعب الإسماعيلي .

البطاقة الحمراء السادسة أخرجها محمد معروف في مباراة فيورتشر وبيراميدز يوم 11 يناير الماضي في الأسبوع الثالث عشر وقام بطرد عبد الله السعيد لاعب بيراميدز ثم أخر البطاقة الحمراء السابعة في مباراة الأهلي والداخلية يوم 28 فبراير الماضي في الأسبوع الثاني والعشرين وقام بطرد أحمد عبد الرسول مدافع الداخلية وبعد هذه المباراة غاب محمد معروف عن مبريات الدوري لانشغاله بالانضمام لمعسكر الحكام استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب ثم مشاركته في إدارة مباريات البطولة.