ضبط 17 شيكارة دقيق مدعم وتحرير 176 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية، جهودها المكثفة في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأسفرت الحملات اليوم السبت، عن تحرير 176 محضرًا تموينيًا، تنوعت ما بين 88 محضر مخالفات مخابز، و88 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية، إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضر جنح بمركز منوف ضد أحد المخابز بناحية دبركي لقيامه بتجميع كمية قدرها 17 شيكارة دقيق بلدي مدعم بدون مستندات ومجهولة المصدر بهدف بيعها في السوق السوداء والتربح.

كما تم تحرير محضر ضد صاحب مصنع أعلاف حيوانية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لحيازته كمية قدرها 5 أطنان ذرة صفراء بدون مستندات ومجهولة المصدر.

من جانبه، وجّه محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكل المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

ويتم ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بمواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط منظومة الأسعار والسلع منتهية الصلاحية والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجّار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.