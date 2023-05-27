وزير الإنتاج الحربي يفتتح مصيف عاملي "أبو زعبل للصناعات الهندسية" بالدقهلية

يزور المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، ة ديوان عام مبنى محافظة الدقهلية في إطار التعاون والتكامل البنّاء بين الوزارة والمحافظة.

ويفتتح الوزير محمد صلاح فندق ومقر مصيف "بيت العائلة" للعاملين بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، في إطار عمليات التطوير المستمرة التي تحرص على تنفيذها وزارة الإنتاج الحربي ومن بينها تطوير الخدمات الترفيهية المقدمة للعاملين بما يعينهم على القيام بدورهم وعملهم على أكمل وجه، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية و سعيد النقيب رئيس النقابة العامة للعاملين بالإنتاج الحربي ونائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ونائب رئيس الاتحاد العربي للصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية.

ويرافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال الافتتاح المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، محمد سليمان مدير مكتب الوزير، محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير، المهندس عبد الحكيم شوقي رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي)، المهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة.