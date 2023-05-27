السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وفد من كليتي هندسة وحاسبات ومعلومات عين شمس يزور جامعة إيست لندن

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قام وفد من جامعة عين شمس ممثلا في الأستاذ الدكتور عمر الحسيني، عميد كلية الهندسة، والأستاذ الدكتورة نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، يرافقهما الأستاذ الدكتور محمود خليل مدير البرامج الدولية للهندسة بنظام الساعات المعتمدة، ونائبه لشؤون التعليم والطلاب الدكتور محمد البنا، والدكتور تامر سمير منسق برامج الشهادات المزدوجة بكلية الهندسة، والدكتور حنان يسري منسق برامج الشهادات المزدوجة بكلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة داليا لويس منسق برنامج هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات، والدكتور هاني السيد منسق برنامج هندسة الميكاترونيات والأتمتة، ودكتور عمرو مجدي منسق برنامج هندسة الطاقة والطاقة المتجددة، ودكتورة مريم البري منسق برنامج تقنية المعلومات الحيوية، بزيارة عمل لجامعة "ايست لندن" بالمملكة المتحدة في ظل فاعليات الشراكة الدولية بين الجامعتين في برامج شهادات البكالوريوس المزدوجة التي تمنحها الجامعتين لطلبتهما.

وتم خلال الزيارة بحث كافة الأمور المتعلقة ببرامج الشهادة المزدوجة في الكليتين وكيفية زيادة فاعلية ونطاق التعاون العلمي بين الجامعتين والعمل سويا على تحسين نظم العمل المعمول بها بين الجامعتين ووضع آليات ونظم عمل يكون من شأنها تيسير التعاون وتعضيده بين الجامعتين في كافة المجالات.

وأسفرت الزيارة عن الإعداد لعدة ورش عمل صيفية في انجلترا سيتم طرحها لطلبة جامعة عين شمس في الفصل الدراسي صيف 2023 بالإضافة للإعداد لطرح مجموعة من الندوات والمحاضرات العلمية المتخصصة عبر الأنترنت لطلبة الكليتين بداية من الفصل الدراسي خريف 2023، هذا بالإضافة الى وضع تصور مبدئي لكيفية عمل تبادل طلابي بين الجامعتين وأيضا على مستوى أعضاء هيئة التدريس. وكيفية مشاركة الجامعتين في فاعليات التدريس وفي تقييم المشروعات التي يقوم بها الطلاب في كلا الجامعتين.

البرامج الدولية البكالوريوس البرمجيات التعاون العلمي التعليم والطلاب الحاسبات والمعلومات الساعات المعتمدة الدكتور محمود خليل

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