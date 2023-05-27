النظام الغذائي والرياضة.. 4 نصائح للتعامل مع اكتئاب ما بعد الولادة

اكتئاب ما بعد الولادة هو اضطراب مزاجي يصيب حوالي 40% من النساء أثناء الحمل أو بعد الولادة، وفي التقرير التالي، أبرز نصائح التعامل مع اكتئاب ما بعد الولادة حسب موقع "Hindustantimes".

وفقًا للتقرير، تستمر فترة ما بعد الولادة في حياة المرأة من 4 لـ 6 أسابيع بعد ولادة الطفل، وبما أن هذه مرحلة انتقالية كبيرة في حياة المرأة، فإنها تمر بضغطٍ هائل وقلق واكتئاب.

يمكن أن يحدث اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة إما في فترة ما قبل الولادة أو في فترة ما بعد الولادة وذلك إلى جانب العوامل البيئية وتغيير الروتين والحالة العقلية والمزاجية للمرأة.

ويمكن أن تكون الحالة الاكتئابية ناتجة أيضًا عن العديد من المشكلات الصحية مثل فقر الدم، النزيف، ارتفاع السكر في الدم أثناء الحمل، زيادة الوزن، التعب والإرهاق، صعوبة التنفس، آلام الظهر التي تتطور خلال هذا الوقت، وغيرها.

وعند النظر في هذه الحالة، يجب أن ننظر في حل يعالج العديد من هذه الأسباب، وقد أوضح الدكتور مانوج كوتيري، المدير الطبي والرئيس التنفيذي لمركز المرأة الصحي، أن "اكتئاب الفترة المحيطة بالولادة هو اضطراب مزاجي شائع يصيب حوالي 40% من النساء أثناء الحمل أو بعد الولادة.

وأشار التقرير إلى أن السيدات المصابات باضطراب ما بعد الولادة، قد يكون لديهن تاريخ من الاكتئاب في حياتهن المبكرة، وإذ لم يتم علاجهن بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى مضاعفات أخرى مثل الأرق الحاد، ومشاكل الارتباط مع الطفل، ويمكن في بعض الحالات عدم تقبل الطفل نفسه، ويمكن أن يؤدي إلى ميول انتحارية وغيرها.

وأوضح أنه إلى جانب التغيير في روتين الفرد، تلعب التغيرات الهرمونية أيضًا دورًا مهمًا في الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

ويُعتقد أن الانخفاض المفاجئ في هرمون الاستروجين والبروجسترون بعد الولادة مباشرة قد يكون أحد العوامل المساهمة في الاكتئاب ويمكن أن تتأثر العلاقات بين الأم والطفل بسبب هذا وعلى المدى الطويل، يمكن أن يؤثر ذلك أيضًا على النمو العاطفي والسلوك المعرفي ويمكن التحكم في تلك الحالة إذا تم اكتشافها مبكرًا وتم التخطيط للتدخل.

وقدّم التقرير بعض النصائح للتعامل مع تلك الحالة من بينها:

1- نظام غذائي صحي

النظام الغذائي وحده ليس العلاج لهذه الحالة، ولكنه يلعب دورًا رئيسيًا في إدارة حالة الاكتئاب إلى حد كبير، حيث يجب اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة والذي يعزز صحة الأمعاء، فالقناة الهضمية هي عضو يفرز أكثر من 70% من هرمونات السعادة، وبالتالي فإن تحسين صحة القناة الهضمية سيساعد أيضًا على مقاومة الاكتئاب إلى حدٍ ما، وتعتبر مكملات حمض الفوليك أوميغا 3 وفيتامين د مفيدة للغاية في علاج هذه الحالة.

2- العلاج بالضحك

جلسات اليقظة واليوجا وعلاج الضحك هي أدوات رائعة لإدارة الاكتئاب تساعد هذه الممارسات في إدارة مستويات التوتر لدى المرأة وتحسين السعادة الداخلية وهو حل بديل غير دوائي فعّال للعديد من الاضطرابات، فالحالة العقلية تساعد أيضًا على موازنة المزاج وإعادة توازن الجهاز العصبي اللاإرادي.

3- الإقلاع عن التدخين

التدخين له تأثير سلبي على الصحة العقلية، يمكن أن يكون هذا أيضًا مساهمًا في الإصابة باكتئاب ما قبل الولادة أو ما بعد الولادة، وسيساعد أسلوب الحياة الصحي عن طريق تجنب التدخين على موازنة الهرمونات.

4- ممارسة الرياضة

تساعد التمارين على تحسين المزاج عن طريق إطلاق هرمونات الشعور بالسعادة في أجسام المرأة ويمكن أن تزيد التمارين من إفراز الإندورفين والمواد الكيميائية الأخرى في الدماغ التي يمكن أن تعمل كمخدر طبيعي في الجسم.