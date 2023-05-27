مصرع وإصابة 7 فى سقوط سيارة من أعلى "دائرى الجيزة"

لقى مواطنان مصرعهما، وأصيب 5 آخرون في حادث سقوط سيارة أعلى الطريق الدائري اتجاه الهرم بالجيزة، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.

البداية بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، بالطريق الدائري اتجاه الهرم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ميكروباص تعرضت للسقوط أثناء سيرها أعلى الطريق الدئري، مما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 5 آخرين. تم نقل الجثتين إلى مستشفى إمبابة العام، ومستشفى الوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.