مصدر طبى بالأهلى: الشناوى يبدأ مرحلة الجرى خلال 48 ساعة لتجهيزه لموقعة الوداد

يسابق محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي الزمن من أجل اكتمال شفائه واللحاق بمواجهة فريقه أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم 4 يونيو باستاد القاهرة الدولي.

ويواصل الحارس الدولي تنفيذ أداء برنامجه العلاجي للتخلص من الإصابة فى عضلة السمانة، والتي تعرض للإصابة لها قبل لقاء الترجي التونسي وابتعد عن المشاركة في مباريات فريقه في إياب نصف نهائي بطولة إفريقيا.

وكشف مصدر طبي داخل الجهاز الفني أن محمد الشناوي يؤدي جلسات علاجه بشكل مكثف من أجل العودة سريعًا للمشاركة في التدريبات الجماعية تمهيدًا لتجهيزه للنهائي الإفريقي.

وأضاف المصدر أن الشناوي سيبدأ مرحلة الجري في غضون الـ48 ساعة المقبلة على الأكثر قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية وحسم مشاركته أمام بطل المغرب.

ويأمل الشناوي اللحاق بمباراة فريقه أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي بطولة إفريقيا، وهناك حالة من التفاؤل في الجهاز الفني بإمكانية لحاقه بمباراة الوداد المغربي.