استهداف جديد لخط أنابيب روسى بطائرات مفخخة

قال حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف، على تطبيق "تليجرام" اليوم السبت، إن انفجارًا في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع روسيا البيضاء ألحق أضرارًا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأوضح الحاكم المحلي أن المبنى في منطقة بسكوف الروسية كان نتيجة هجوم بطائرتين مسيرتين.

مخاوف من هجوم نووى فى زابوريجيا

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الجمعة إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة للطاقة النووية تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط منذ فترة طويلة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

ومحطة زابوريجيا، التي تقع في منطقة تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقد تعرضت المنطقة مرارا للقصف الذي يلوم الطرفان بعضهما البعض عليه.

وقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبا ثم تعلن عن تسرب إشعاعي. وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق، يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.

ولم تشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، والتي تنشر بشكل متكرر تحديثات بشأن المحطة، إلى أي تعطيل.