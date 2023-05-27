السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استهداف جديد لخط أنابيب روسى بطائرات مفخخة

طائرات مسيرة
طائرات مسيرة

قال حاكم منطقة بسكوف الروسية ميخائيل فيديرنيكوف، على تطبيق "تليجرام" اليوم السبت، إن انفجارًا في المنطقة الواقعة قرب الحدود مع روسيا البيضاء ألحق أضرارًا بمبنى إداري تابع لخط أنابيب.

وأضاف أن الانفجار لم يسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.

وأوضح الحاكم المحلي أن المبنى في منطقة بسكوف الروسية كان نتيجة هجوم بطائرتين مسيرتين.

مخاوف من هجوم نووى فى زابوريجيا

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أمس الجمعة إن روسيا تخطط لمحاكاة حادث كبير في محطة للطاقة النووية تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو في محاولة لإحباط هجوم مضاد أوكراني مخطط منذ فترة طويلة لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

txt

بعد اتفاق نشر روسيا أسلحة نووية فى بيلاروسيا.. ما سيناريوهات التصعيد النووى مع الغرب؟

ومحطة زابوريجيا، التي تقع في منطقة تحتلها روسيا بجنوب أوكرانيا، هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا. وقد تعرضت المنطقة مرارا للقصف الذي يلوم الطرفان بعضهما البعض عليه.

وقالت إدارة المخابرات بوزارة الدفاع إن القوات الروسية ستقصف المنشأة قريبا ثم تعلن عن تسرب إشعاعي. وهذا من شأنه أن يجبر السلطات الدولية على إجراء تحقيق، يتم خلاله وقف جميع الأعمال القتالية.
ولم تشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، والتي تنشر بشكل متكرر تحديثات بشأن المحطة، إلى أي تعطيل.

txt

الأمم المتحدة تدين هجوم دنيبرو فى أوكرانيا

روسيا روسيا البيضاء أنابيب بسكوف هجوم

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 27-5-2023 فى محلات الصاغة

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

"القاهرة الإخبارية": الصين تُحاصر تايوان بـ10 سفن حربية و33 مقاتلة

نظر 5 طعون أقامها مرتضى منصور فى قضايا سب "الخطيب" ومحامى الأهلى اليوم

وزير الرى: الاحتياجات المائية فى مصر تقدر بضعف الموارد المتاحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

حسين دعسة

مع نسيم "الملك الهاشمى".. عيد الاستقلال.. 77 عامًا من المحبة والسلام

د. محمد عفيفي

الطهطاوى فى السودان

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة "بيت دجن" شرق نابلس

مقتل إسرائيلى فى الإمارات واعتقال 8 آخرين.. ماذا حدث؟ (فيديو وصور)