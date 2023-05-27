مصرع مواطن ونجله في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

لقى مواطن وابنه مصرعهما بسبب انقلاب سيارة ملاكى بهما بطريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود إشارة مستشفى الصالحية المركزى بوصول" سيد ع م" جثة هامدة، وابنه، جثة هامدة، وتم التحفظ عليهما بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

كشفت التحريات حدوث إصابتهما التى أودت بحياتهما إثر انقلاب سيارة ملاكى بهما على طريق 36 الحربى نطاق مدينة الصالحية الجديدة.

وجرى الدفع بمرفق الإسعاف لنقل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الصالحية الجديدة، تحت تصرف النيابة لعامة.

وتحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.