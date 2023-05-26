تيسير مطر: القائمة المغلقة الأفضل في الانتخابات لهذا السبب

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن تحالف الأحزاب المصرية درس المشاكل التي تعاني منها مصر، وقدم حلول لتلك المشكلات، بعد مناقشات عديدة تمت بين أحزاب التحالف.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن تحالف الأحزاب المصرية يضم قامات سياسية ممتازة، وكل حزب يدرس موضوعات الحوار الوطني، ويقدم حلول جيدة وقابلة للتطبيق.

ولفت إلى أن من فوائد الحوار الوطني لحزب إرادة جيل هو أن شباب الحزب أصبحوا على تواصل دائم لتقديم أفضل الحلول والخروج بمقترحات تطرح في الحوار الوطني.

وحول النظام الأفضل للانتخابات البرلمانية، أكد “مطر” أنه يؤيد إجراء الانتخابات بالقائمة المغلقة، حيث يراها تحقق آمال الأحزاب، وعلق: "لو طرحنا القائمة النسبية أول حاجة هتتقال.. مين هيتحط في أول القائمة ومين آخرها؟".

ولفت إلى أن القائمة المغلقة من الممكن أن يكون هناك توافق بين الأحزاب والانضمام في قائمة والمنافسة من خلالها بالانتخابات، بالإضافة إلى أن القائمة المغلقة تكون أسهل أمام الناخب بدلا من أن يحتار بين 30 قائمة أمامه في الانتخابات.

وحول الأزمة الاقتصادية الراهنة، أكد أن الدولة عليها أن تنظر للمستثمر المصري، لأن الشاب المصري الذي اجتهد وأقام مصنع وصرف أمواله يستحق دعم الدولة وتقديم مزيد من الحوافز، منوها إلى أن المستثمر الأجنبي عندنا يشاهد نماذج ناجحة في مصر سيأتي للاستثمار أيضًا.

ووجه رئيس حزب إرادة جيل رسالة للمواطنين، قال: "لازم نحافظ على بلدنا، ونحافظ على نعمة الأمن والأمان لأنها سلعة مهمة جدا والمجهود المبذول لازم نبص له، ونبقى مع قيادتنا السياسية عشان نحقق آمالنا وتطلعاتنا".