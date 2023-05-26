الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

درجات الصف السادس الإبتدائي 2023 لجميع المواد الدراسية

الصف السادس الابتدائي
الصف السادس الابتدائي

درجات الصف السادس الابتدائي 2023 لجميع المواد الدراسية من المواضيع التي يزداد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى كافة  المديريات التعليمية المنتشرة على مستوى الجمهورية.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

توزيع درجات الصف السادس الابتدائي لجميع المواد الدراسية 2023

 

مادة اللغة العربية 

80 درجة منهم 40 للترم الأول و40 درجة للترم الثاني.

مادة الحساب  

40 درجة للترم الأول و40 درجة للترم الثاني.

 مادة العلوم  

40 درجة منهم 20 درجات للترم الأول و20 درجات للترم الثاني.

 مادة الدراسات الإجتماعية  

المجموع الكلي لمادة الدراسات 40 درجة مقسمين بالتساوي على الترم الأول والترم الثاني. 

 مادة اللغة الإنجليزية 

إنجليزي 40 درجة مقسمين بالتساوي على الترمين (الأول - الثاني).

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2023

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 بالاسم ورقم الجلوس 

 

الدخول عبر بوابة التعليم الأساسي من خلال الضغط على هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب.

تحديد الفصل الدراسي "الترم الثاني" 

تحديد  والمرحلة التعليمية "الإبتدائية "

تحديد  الدراسي المقيد به الطالب"الصف السادس الابتدائي".

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته في الامتحانات بدقة.

إدخال كافة بيانات المدرسة المقيد بها.

كتابة  رقم جلوس الطالب في الامتحانات في الخانة المخصصة لذلك.

الضغط على كلمة استعلام.

رابط بوابة التعليم الأساسي  للاستعلام عن نتيجة سنوات النقل 2023

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط إلكتروني للاستعلام عن نتيجة صفوف النقل  عبر بوابة التعليم الأساسي لإعلان نتائج طلاب صفوف النقل وذلك من خلال هذا الرابط

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

ومن ناحيتها أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الصف السادس الابتدائي فى جميع محافظات مصر ويمكن  الاستعلام عنها من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني لمديريات التربية والتعليم المختلفة أو من خلال الذهاب إلى مدرسة التلميذ.

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