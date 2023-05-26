الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

علاء عبد اللاه: يكشف تفاصيل زيارة الوفد الأمريكي لحدائق العاصمة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل  المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة وفد من جامعة الاباما الامريكية بشأن عقد التدريب السنوى لطلاب من كلية الهندسة والمركز القومى لبحوث الاسكان والبناء  بمقر جهاز مدينة حدائق العاصمة.

واستهل المهندس علاء عبد اللاه  اللقاء بالوفد الاباما الأمريكية  فيديو توضيحي عن المدينة والمشاريع الجاري تنفيذها في خطة هيئة المجتمعات العمرانية واستكمالًا لتوجيهات المهندس الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين وذلك استكمالًا لتنفيذ مجتمعات عمرانية جديدة من الجيل الرابع.

وقد أوضح المهندس علاء عبد اللاه رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أن ما يميز نموذج الإسكان الأخضر هو استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثاث الكربونية والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجةً الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي توفر 20%؜ من استهلاك المواطن من الكهرباء  وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

كما استعرض رئيس جهاز أنه سيتم إنشاء هذا المشروع  بإجمالي عدد 9000 وحدة سكنية 402 عمارة ويبدأ طرح تلك الوحدات فى الربع الأخير من عام 2023 وجاري استكمال باقي الطرح وسيشارك فى التنفيذ أكثر من 50 شركة مقاولات متخصصة في هذا المجال ويشرف على التنفيذ جهات إشرافية معتمدة للتأكد من جودة الأعمال.

وأوضح رئيس جهاز حدائق العاصمة أنه تم التنسيق مع وحدة الدعم بوزراة الإسكان وقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى إنه تم عمل مسارات خضراء مستدامة ومسارات نقل مستدامة وتم اختيار أنواع أشجار تنمو بشكل أفقي للاستفادة من ظلال الأشجار وتم استخدام تربة موفرة فى استهلاك المياه وتم مراعاة حركة سير ذوى الاحتياجات الخاصة وعمل منحدرات عند مدخل كل عمارة، مشيرًا  إلى أنه تم عمل مسارات للدراجات بحوالي اكثر من 5 كم طولي بمختلف المناطق.

وقد اصطحب رئيس الجهاز والنواب والمعاونون الوفد الأمريكي بجولة في المدينة للاطلاع على تلك المشروعات وتم زيارة إحدى عمارات مشروع الأسكان الأخضر وتم التجول داخل وحدة سكنية بالإسكان الأخضر للتعرف على تصميم الوحدة الداخلي وتم الرد على بعض التساؤلات من الضيوف وتوضيح بعض النقاط التي تم مناقشتها عن المشروع.

ألاباما الأمريكية القومي لبحوث الإسكان والبناء المهندس علاء عبد اللاه الوفد الامريكي حدائق العاصمة

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