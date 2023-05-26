الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة لـ"هانى فرحات": أى مهرجان بدون المصريين لا وجود له

نيفين الكيلاني
نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن تصريحات المايسترو هاني فرحات، مدير مهرجان الموسيقى العربية، تعبر عن أفكاره الخاصة غير المكتملة، لأن قرار توليه منصب مدير المهرجان لم يمر عليه أكثر من 10 أيام.

وأضافت في حوار لـ"الدستور"، أذاع الدكتور محمد الباز، مقتطفات منه خلال حلقة اليوم من برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن مهرجان الموسيقى العربية لم يحدد برنامجه أو المشاركين فيه حتى الآن، وما حدث كان تسرعًا من مدير المهرجان هاني فرحات.

وزيرة الثقافة: تصريحات هاني فرحات تعبر عن  أفكاره الخاصة ولا تمثل شيئًا

وأكدت أن الأفكار التي تحدث بها الموسيقار هاني فرحات، لا تمثل شيئًا، ولم تتم مناقشة أي فكرة منها، وهي أفكاره المبدئية وتصور خاص به.

وأوضحت أن مدير المهرجان ليست له السلطة المطلقة في اختيار البرنامج والحفلات والمطربين المشاركين، فهناك لجنة عليا ورئيس للمهرجان، ثم يعرض البرنامج على الوزير المختص، ويتم التشاور فيه مع اللجنة، وفي النهاية يعرض ذلك كله في مؤتمر صحفي.

وختمت: "ما أود تأكيده أنه مع احترامي الكامل لجميع المهرجانات وبدون مزايدة، نحن خارج المنافسة، كما أن جميع المهرجانات في الخارج تقام بالمصريين، والمهرجانات التي تقام بغير المصريين ليس لها وجود، وهو واقع لا يستطيع أحد إنكاره".

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني هاني فرحات تصريحات هانى فرحات

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