جامعة دمياط تتقدم فى تصنيفات الجامعات على مستوى العالم

أعلن، اليوم الجمعة، التصنيف الروسى للجامعات RUR، حيث احتلت جامعة دمياط المرتبة ١١٠٥ عالميا والمرتبة ١١ بين جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وبهذه المناسبة يتقدم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة بالتهنئة الصادقة لجميع المنتسبين للجامعة، ويتقدم بالشكر الموفور إلى الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمى والفريق المختص بالتصنيف الدولى وعلى رأسه دكتور أمانى الدياسطى.

كما يتقدم بكل الامتنان والعرفان لأعضاء هيئة التدريس الموقرين الذين ينشرون أبحاثا مرموقة تدعم دائما الجامعة فى الظهور بالتصنيفات العالمية وتسهم فى تحسين ترتيب الجامعة عاما بعد عام فى معظم التصنيفات العالمية للجامعات على الرغم من مرور أحد عشر عاما فقط على إنشاء جامعة دمياط.

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة مشروع المستشفى الجامعى الكائن بمدينة دمياط الجديدة، ورافق رئيس الجامعة فى الجولة التفقدية الدكتور حمزة قابيل عميد كلية الطب، وعدد من المعنيين بملف مشروعات المستشفيات الجامعية بالإدارة العامة للجامعة.

كما التقى مسئولى شركة وادى النيل الشركة المسند إليها المشروع، حيث أفاد مدير المشروع الميداني بأنه جار الآن أعمال تجهيز وتسوية بالموقع بنسبة 36% وذلك بإنزال عدد ٣ كرافانات مجهزة بالموقع، وتوريد عدد ۲ ماكينة حفر دوار وعدد ۱ ونش وعدد ۳ مضخة خرسانة وعدد ١ حفار وعدد ٢ لودر، وكما يتم الآن تجهيز سور حماية محيط بحدود المشروع.

كما أفاد مدير الموقع بأنه تم الانتهاء من صب عدد ٤١٥ خازوقا حتى تاريخه بطريقة الحفر الدوار CFA، وجار العمل يوميا بمتوسط معدل تنفيذ ۲٥ خازوقا في اليوم الواحد وهو أعلى من البرنامج الزمني.

جدير بالذكر أن مشروع المستشفى الجامعى يبعد عن الحرم الجامعى بنحو 500 متر تقريباً (خلف مرور دمياط الجديدة)، على مساحة 27400 متر.