الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

9 هزات أرضية فى سوريا خلال 24 ساعة

زلزال
زلزال

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا أن محطاته سجلت 9 هزات أرضية ضعيفة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بقدر أقل من 4 درجات على مقياس ريختر.

وبين المركز في إعلانه أن من الهزات المسجلة 5 هزات شمال غرب اللاذقية، وعلى بعد من 40 إلى 43 كيلومتراً، وبقدر يتراوح بين 2.2 و3.7 درجات، وهزة شمال شرق لبنان بقدر 1.6 درجة، وهزة جنوب القنيطرة بـ 17 كيلومتراً بقدر 1.8 درجة وهزتين في البر التركي أكبرهما بقدر 3.9 درجات.

وأكد المركز في إعلانه أن جميع هذه الهزات من حيث العدد والموقع والقدر، تندرج ضمن الاحتمال المتوقع لها حسب الدراسات المعدة في المركز.

المركز الوطني للزلازل ريختر مقياس ريختر اللاذقية

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