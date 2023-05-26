طقس السبت.. شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة الطقس غدًا السبت، شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويوجد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب البلاد تكون مثيره للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناه وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانا وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وسط ووجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 36 23

العاصمة الإدارية 36 22

6 أكتوبر 36 22

بنها 36 22

دمنهور 34 21

وادى النطرون 35 21

كفرالشيخ 34 20

المنصورة 34 21

الزقازيق 36 22

شبين الكوم 35 22

طنطا 34 20

دمياط 34 19

بورسعيد 35 22

الإسماعيلية 36 22

السويس 36 23

العريش 37 21

رفح 36 20

رأس سدر 36 22

نخل 38 17

كاترين 31 13

الطور 35 24

طابا 34 20

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 30 21

العلمين الجديدة 30 20

مطروح 26 19

السلوم 27 17

سيوة 34 18

رأس غارب 36 24

الغردقة 37 26

سفاجا 36 23

مرسى علم 36 25

شلاتين 34 24

حلايب 32 24

أبورماد 31 23

رأس حدربة 32 23

الفيوم 36 24

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 29

الوادى الجديد 41 27

أبوسمبل 43 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 42 29

الرياض 43 27

المنامة 38 31

أبوظبى 41 30

الدوحة 40 32

الكويت 41 29

دمشق 34 19

بيروت 27 22

عمان 32 21

القدس 34 19

غزة 33 23

بغداد 40 26

مسقط 39 32

صنعاء 25 13

الخرطوم 44 31

طرابلس 24 17

تونس 28 16

الجزائر 25 18

الرباط 24 15

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 23 13

إسطنبول 24 16

إسلام آباد 33 21

نيودلهى 35 25

جاكرتا 33 25

بكين 27 17

كوالالمبور 30 24

طوكيو 26 19

أثينا 26 17

روما 28 14

باريس 25 12

مدريد 21 13

برلين 21 09

لندن 21 10

مونتريال 26 14

موسكو 23 12

نيويورك 22 11

واشنطن 23 12

أديس أبابا 32 25

نواكشوط 23 14