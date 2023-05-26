أثناء محاولته إدانة رون ديسانتيس .. ترامب الإبن يهين والده بالخطأ

قام دونالد ترامب الابن بإهانة والده عن طريق الخطأ مساء الخميس، واختلط كلماته أثناء محاولته إدانة رون ديسانتيس ، أقرب منافس دونالد ترامب لترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وقال ترامب جونيور في برنامجه على الإنترنت ،على منصة الفيديو رومبل مساء الخميس: "يتمتع ترامب بشخصية صاحب الجثث والطاقة التي تجعل جيب بوش يبدو وكأنه أولمبي".

كان جيب بوش حاكمًا سابقًا لفلوريدا ومفضلًا لمؤسسة الحزب عندما فاز ترامب الأب في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في عام 2016.

وقام رون ديسانتيس ، الحاكم الحالي لفلوريدا ، بتعيين مسؤول حملته 2024 يوم الأربعاء ، مع إطلاق مليء بالخلل على تويتر.

يحتل رون ديسانتيس المرتبة الثانية بوضوح بعد ترامب في استطلاعات الرأي ولكنه يتخلف بأكثر من 30 نقطة في معظم متوسطات الاستطلاعات.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق مخاطر قانونية غير مسبوقة ، من تهم جنائية تتعلق بمدفوعات مالية صامتة إلى نجمة إباحية ومسؤوليته عن اعتداء جنسي ، إلى مواجهة لائحة اتهام بشأن التخريب الانتخابي وتعامله مع مواد سرية بعد ترك منصبه.

ولكنه نجح في تصوير مثل هذه المشاكل لقاعدته من الناخبين المخلصين والعديد من الجمهوريين في الكونجرس على أنها نتيجة للاضطهاد السياسي.

وقال ترامب الابن : "بمجرد طرح الحقائق ، أعتقد أن صورة مختلفة ستظهر" ، قال. "رون يريد أن يعتقد الناس أنه مثل ترامب الأبيض أو شيء من هذا القبيل. إنه ليس كذلك ، سواء على أسس سياسية أو شخصية.

ويتمتع ترامب بشخصية صاحب الجثث والطاقة التي تجعل جيب بوش يبدو أولمبيًا.

بعد توقف قصير ، ودون تصحيح نفسه ، تابع ترامب جونيور: "سياسات فأر مستنقع العاصمة لأننا رأينا ... التقلبات ، أليس كذلك؟"

وضرب ترامب الابن أيضًا رون ديسانتيس بسبب "هاشتاغ DeSaster" لإطلاق حملته مع اليون ماسك ، مالك تويتر ، و وديفيد ساكس ، وهو متبرع جمهوري ، قال إنه يظهر أنه بحاجة إلى "اثنين من المليارديرات الكاريزماتيين" لمساعدته.

وأضاف ترامب الابن أن رون ديسانتيس كان لديه "نوع من الصوت صوت أنفي ومخنث".