الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسجد أسد بن الفرات يصدح بالصلاة على النبي عقب صلاة الجمعة (فيديو)

مسجد أسد بن الفرات
مسجد أسد بن الفرات

صدحت مساجد الجمهورية اليوم عقب صلاة الجمعة، بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لمبادرة وزارة الأوقاف التي تحدد لها اليوم واختيار خطبة الجمعة لتكون فضل الصلاة على النبي.

ورصدت “الدستور” جانب من الصلاة الجهرية الجماعية على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مسجد أسد ابن الفرات بالدقي، حيث ردد الإمام صيغة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعه المصلين الذين ملئوا ساحة المسجد واستمر الأمر لمدة خمس دقائق عقب الصلاة.

صيغة الصلاة على النبي

ونشرت وزارة الأوقاف صيغة الصلاة على النبي التي يتم ترديدها في المساجد وهي: "اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى ءال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد".​

https://www.youtube.com/shorts/T1UwWI4Bxng 

كما نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع «فيس بوك» فضل الصلاة على النبي والدعوة للاجتماع للصلاة على النبي يوم الجمعة وهي :

1. الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أفضل الذِّكر وأقرب القربات، وأعظم الطاعات.

2. الاجتماع على الذكر المشروع يعدُّ من قبيل التعاون على البر والتقوى.

3. نصَّ أهل العلم على مشروعية تخصيص زمان معين أو مكان معين بالأعمال الصالحة.

4. ذِكر الله تعالى والصلاة على نبيه من العبادات المطلقة المشروعة وكذلك تجوز سرًّا وجهرًا فرادى وجماعات.

5. نُقل عن علماء الشرع الشريف ممَّن يعتدُّ بأقوالهم استحبابُ تخصيص يوم الجمعة وليلته بالإكثار من الصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

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