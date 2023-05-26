محافظ مطروح يتفقد مستشفى الضبعة ويوجه بدراسة إمكانية فتح فصول تمريض

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مستشفى الضبعة المركزي للاطمئنان على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للأهالي.

وتفقد محافظ مطروح قسم الاستقبال والطوارئ، بعدد 12 سرير، مشددا على ضرورة التواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض وحسن التعامل مع المرضي وذويهم وسرعة الاستجابة.

واطمئن محافظ مطروح من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، على تواجد عدد من التخصصات الطبية ومنها التخدير مع تواجد طبيب والدفع بآخر دعما للمستشفى، كذلك التأكيد على ضرورة توفير اكثر من طبيب مخ واعصاب للكشف على الحالات.

واشار الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أنه بعد إجراء الكشف يتم تحويل الحالات لمستشفى العلمين المجهزة لاستقبال الحالات العاجلة من اهالي مدن شرق مطروح المستشفى العام بمرسى مطروح لاستقبال الحالات من مدن غرب مطروح.

- التوجيه التنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تلبية مطلب دعم قسم الاستقبال والطوارئ

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بالتنسيق مع وزارة الصحة لسرعة تلبية مطلب دعم قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة أجهزة تكييف.

واستجابة لمطلب الأهالي وجه محافظ مطروح بدراسة إمكانية فتح فصول تمريض بالضبعة لاستيعاب طلاب الضبعة بمدرسة التمريض، مع عرض تصور بالموقع المقترح ومدى توافر الإمكانيات به وفق نموذج استرشادي كفصول التمريض بالعلمين.

IMG-20230526-WA0030

IMG-20230526-WA0031

IMG-20230526-WA0032

IMG-20230526-WA0033