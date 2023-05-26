مجانًا.. الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر

يحرص الكثير من قائدي وملاك السيارات على معرفة خطوات الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر برقم اللوحة، وذلك من أجل تسديد قيم المخالفات للقيام بتجديد رخصة السيارة، ويتاح للشخص مالك السيارة الاستعلام عن كافة مخالفات المرور في مصر بشكل إلكتروني بدون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور.

الاستعلام عن مخالفات السيارات في مصر

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بمصر من خلال رقم السيارة، والتي قد جاءت كالآتي:

قم بالدخول على موقع النيابة العامة.

اختر “الاستعلامات”.

ثم قم باختيار مخالفات جميع رخص المركبات.

وقم قم بإدخال رقم السيارة.

ثم اضغط على إجمالي جميع المخالفات.

سوف تظهر لك قيمة المخالفات التي سيجب تسديدها.

وبعد الانتهاء من الاستعلام عن كافة مخالفات المرور يتمكن المواطن الاختيار ما بين التظلم على قيم المخالفات أو القيام بدفعها أون لاين.

خطوات دفع سداد قيمة المخالفات أون لاين



يتاح للمواطن اتباع تلك الخطوات التالية لدفع كل السداد لقيم المخالفات بشكل أون لاين، والتي قد جاءت كما يلي:

الدخول على “موقع النيابة العامة الإلكتروني”. اختر “خدمات المرور”. قم باختيار جميع مخالفات رخص المركبة. قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة. اضغط على إجمالي قيم المخالفات. سوف يظهر لك قيمة المخالفات ثم قم باختيار طريقة الدفع المناسبة لك لسداد المخالفات على الفور.



خطوات التظلم على مخالفات المرور

يمكن للمالك التظلم على قيمة مخالفات المرور عن طريق اتباع الخطوات التالية: