الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مدرب الإسماعيلى يضع برنامجًا جديدًا لتجهيز اللاعبين قبل مواجهة المقاولون

الاسماعيلى
الاسماعيلى

انتهى حمزة الجمل المدير الفنى لفريق الكرة بنادى الإسماعيلي، من وضع برنامج تدريبي جديد للاعبي الدراويش، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب في الأسبوع الثلاثين بالدوري الممتاز، والمحدد موعده التاسعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، باستاد القاهرة. 

وجاء قرار الجمل بوضع برنامج جديد فى ظل وجود متسع من الوقت أمام الجهاز الفنى، حتى موعد المباراة، وهو ما يسهل مهمة تجهيز بعض المصابين الذين غابوا عن المباريات الماضية، بهدف استعادة الانتصارات عقب الهزيمة أمام نجوم المستقبل فى دور الـ 32 بكأس مصر.

وطالب حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي، وأحمد قناوي ومحمد حمص المدربان العامان، وأيمن كمال وأحمد لطفي المدربان، وسيد توفيق مدرب حراس المرمى، جميع لاعبى الفريق بالانتظام اليوم الجمعة في المران المسائي للتحضير لمواجهة المقاولون بعد انتهاء راحتهم السلبية لمدة 24 ساعة عقب هزيمتهم الأخيرة من نجوم المستقبل بالكأس.

ويشارك فى مران اليوم كل من محمد صبحي وأحمد عادل عبدالمنعم ومحمد كوكو وعبدالله جمال لحراسة المرمى ومحمد هاشم وحمدي النقاز وعبدالله حسني وأحمد عبدالوهاب وإياد العسقلاني وأحمد محسن وكريم عرفات ومحمد دسوقي وكريم الديب وعصام صبحي ومحمد نصر ومحمد بيومي وعماد حمدي وعمر الوحش ومحمد مخلوف ومحمد عبدالسميع ومحمد حسن ومروان حمدي ومصطفى فارس وصالح جمعة ومحمد خليفة وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد الشامي وياو أنور وفراس الشواط وأبوبكر حمزة الجمل وحسن صابر. 

ويحتاج الإسماعيلى لتحقيق الفوز على المقاولون أو الحصول على نقطة التعادل على أقل تقدير حتى يحافظ على تواجده فى المنطقة الدافئة.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة الإصابات بالإسماعيلي حاليًا تضم الحارس محمد فوزي وباهر المحمدي وعبدالرحمن مجدي وأحمد مدبولى ومحمود الشبراوى.

أحمد قناوي استاد القاهرة استاد القاهر اسماعيل الاربعاء المقبل استعادة

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