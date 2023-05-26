الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

5156 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية ببورسعيد.. غدًا

ارشيفة
ارشيفة

أكدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن 5156 طالبًا وطالبة سيؤدون امتحانات الدبلومات الفنية غدًا ببورسعيد في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

ونوهت وكيل أول الوزارة أن امتحانات الدبلومات الفنية في بورسعيد تبدأ غدًا السبت، من خلال 24 لجنة أساسية وتستمر حتى 8 يونيو المقبل، لافتة إلى أن تعليم بورسعيد أعد الدعم اللوجيستي اللازم بإعداد 10 استراحات لاستضافة رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.

وأضافت الدكتورة هالة عبدالسلام، أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنيه للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 191 طالبًا وطالبة و1330 طالبًا وطالبة بالتعليم التجاري و3332 طالبًا وطالبة بالتعليم الصناعي ٣٣٣٢ و303 طلاب وطالبة بالتعليم الزراعي.

وذكرت وكيل أول الوزارة أن هناك تعليمات مشددة بمنع الطلاب من اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان لمنع الغش وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين صفوف الطلاب دون تمييز مع تطبيق كل اللوائح والقوانين المنظمة لأعمال الامتحانات بكل حزم.

آداء إمتحانات إعداد استضاف استضافة الهاتف المحمول

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