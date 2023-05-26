أزمة جديدة فى الجبلاية بسبب طلب الزمالك فتح القيد مبكرا

يواجه مسؤولو اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، أزمة جديدة بعد مطالبة نادى الزمالك بضرورة فتح باب القيد للموسم الجديد مبكراً، حتى يتمكن الزمالك من قيد صفقاته الجديدة قبل انطلاق مباريات بطولة كأس العرب .

وطالب جمال عبدالحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، مسؤولى الجبلاية، بفتح باب قيد اللاعبين قبل انطلاق البطولة العربية المُقرر إقامتها في السعودية، وذلك حتى يتمكن الأبيض من تسجيل الصفقات الجديدة في قائمته حتى يكون على قدر المنافسة فى البطولة العربية فى ظل معاناة الزمالك من نقص فى بعض المراكز .

وقال عبد الحميد في تصريحات عبر قناة الزمالك،: "أتمنى أن يتراجع عامر حسين عن قراره بفتح باب القيد في أغسطس، لأن الزمالك سيمثل مصر في البطولة العربية يوليو المقبل".



- البطولة العربية قوية جدًا والزمالك يحتاج لضم لاعبين جدد

وأضاف: "البطولة العربية قوية جدًا والزمالك يحتاج لضم لاعبين جدد والاستغناء عن آخرين، لذلك يجب فتح باب القيد قبل انطلاق البطولة".

وهو الامر الذى وضع الجبلاية فى مأزق كبير، فى ظل استمرار مسابقة الدورى الحالى حتى نهاية شهر يوليو المقبل، وبالتالى مع الصعب أن يتم فتح باب القيد قبل نهاية هذا الموسم .

وكان عامر حسين عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات قد أعلن في وقتٍ سابق فتح باب القيد في شهر أغسطس القادم عقب نهاية الموسم الجاري، مما يعني عدم قيد الصفقات الجديدة للزمالك للمشاركة في البطولة العربية.

يذكر أن الاتحاد الدولى لكرة القدم كان قد منح الاتحادات المحلية استثناء بفتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم القائم، بأربع جولات فقط، فى الحالات القهرية خلال السنوات التىى كان يعانى منها جميع دول العالم من تفشى فيروس كورونا، وهو ما لا ينطبق على الظروف الحالية فى مصر فى ظل انتهاء جائحة كورونا .