البنك الدولي يعلن ميناء شرق بورسعيد ضمن أفضل 10 موانئ في العالم

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانها الصادر، صباح اليوم، عن حصول ميناء شرق بورسعيد على المركز العاشر لمؤشر أداء الموانئ في مجال الحاويات لعام 2022 وفقًَا للتقرير الصادر مؤخرًا عن البنك الدولي، وهو تقييم مقارن صادر عن البنك الدولي لتقييم أداء الموانئ بناءً على الوقت الذي تستغرقه السفينة في الميناء، وكفاءة البنية التحتية بالميناء، وكفاءة الأرصفة، وجودة الطرق، وربط الميناء بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية الإجراءات، ومدى استخدام الميناء من قبل مختلف الوكالات في مجال فض الحاويات.

كما يؤثر حجم التداول بالميناء على التقييم، بالإضافة إلى رقمنة الخدمات بالميناء، حيث يستهدف هذا التقرير المساعدة في توفير معيار للمهتمين بمجال النقل البحري في الاقتصاد العالمي.

من جهته، أعرب السيد وليد جمال الدين، عن سعادته بما جاء في هذا التقرير، موضحًا أن التعاون والتكامل بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس وشركة قناة السويس لتداول الحاويات SCCT هو أحد أسباب نجاحات شرق بورسعيد ضمن الموانئ العالمية.

وصرّح جمال الدين، بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهتم بجميع موانئها التابعة وتعمل على استكمال أعمال التطوير للوصول إلى أعلى المعايير العالمية واللوجستيات هذا إلى جانب انطلاق خدمات تموين السفن بموانئ الهيئة خلال أيام، منها شرق بورسعيد.

وأشار إلى جاهزية الميناء لاستقبال العديد من المشروعات، حيث إن الأرصفة الجاهزة بمعايير عالمية وأعماق تسمح باستقبال السفن العملاقة وأحدث الأجيال منها، لافتًا إلى إتمام التعاقد على تشغيل الأرصفة الحالية ٥ كم كاملاً، كما يجري التفاوض مع مجموعة موانئ أبوظبي لبناء وتطوير البنية الفوقية وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض وصب جاف وصب سائل للخدمات البترولية بأرصفة شرق بورسعيد بطول 1.5 كم، بالإضافة إلى التفاوض على إنشاء منطقة لوجستية.

الجدير بالذكر أن ميناء شرق بورسعيد لعام 2022 استقبل 1516 سفينة متنوعة بطاقة محققة بلغت 40,191,524 طن وعدد حاويات 3,538,610 مليون حاوية مكافئة، حيث كان إجمالي أعداد سفن الصب الجاف التي ترددت على الميناء حوالي 147 سفينة بزيادة 99% عن عام 2021، وإجمالي أعداد سفن البضائع العامة التي ترددت على الميناء 13 سفينة بزيادة 18%عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من الصب الجاف كانت ما يزيد عن 5,5 مليون طن بزيادة قدرها 125% عن عام 2021، وإجمالي الكميات المتداولة من البضائع العامة كانت ما يزيد عن 510 ألف طن بزيادة قدرها 86% عن عام 2021، كما حقق الميناء نمواً ملحوظاً في الأسواق المتعاملة مع الميناء خلال عام 2022 في (غانا – كوت ديفوار – الكاميرون – الولايات المتحدة الأمريكية – الجابون)، وارتفع متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة 9.27 ٪ عن عام 2021، ارتفعت أعداد الحاويات بنظام الترانشيبمنت في عام 2022 بنسبة 7 ٪ عن عام 2021، كما ارتفعت حركة الشاحنات في عام 2022 بنسبة 9.3 ٪ عن عام 2021.

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