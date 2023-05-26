الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود عنبر: أعباء القارة الإفريقية أكبر من إسهاماتها في الانبعاثات الكربونية (فيديو)

الدكتور محمود عنبر
الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد ومستشار بالبنك الدولي

قال الدكتور محمود عنبر أستاذ الاقتصاد ومستشار بالبنك الدولي، إن هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها مصر الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي، لافتًا إلى أنه هذا البنك يعمل بشكل إقليمي تحت مظلة الاتحاد الإفريقي.

وأضاف "عنبر" عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، أن شراكات بنك التنمية الأفريقي مفتوحة على جميع دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وفرنسا، والصين، والهند.

وأوضح أستاذ الاقتصاد ومستشار بالبنك الدولي، أن توقيت الاجتماع هذا العام يأتي في ظل التداعيات الاقتصادية الحالية، لذلك كان التركيز الأكبر في هذه الاجتماعات ينصب حول فكرة "الاقتصاد الأخضر وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر" للحديث عن استراتيجية تنموية معينة.

القارة الإفريقية تحتاج ما يعادل 108 مليار سنويًا

 

ولفت أستاذ الاقتصاد ومستشار بالبنك الدولي، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاجتماعات كانت تتحدث عن أن القارة الإفريقية تحتاج إلى ما يعادل 108 مليار سنويًا، وهذا الرقم يمكن النظر إليه كتعويض في القارة، خاصة أننا نتحدث عن الاقتصاد الأخضر والتخلص من الطاقة التقليدية.

وتابع: "إذا نظرنا سنجد الأعباء التي تحملتها القارة الإفريقية أكبر بكثير من إسهامات القارة في الانبعاثات الكربونية التي لا تتعدى 3%، وبالتالي على المؤسسات الدولية أن تعمل لتعويض القارة من أجل تنميتها.

مجموعة بنك التنمية الإفريقي محمود عنبر يتحدث الاجتماعات السنوية استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023

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