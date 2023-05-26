الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع امرأة سقطت في بئر أسانسير مستشفى بالمنوفية

بئر أسانسير
بئر أسانسير

استقبلت مستشفى السادات المركزي بالمنوفية، جثة سيدة مسنة، سقطت في بئر مستشفى خاصة بمحافظة المنوفية.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة مدينة السادات التابعة لمدريت أمن المنوفية لموقع الحادث بقيادة الرائد محمود محروس رئيس المباحث والذي تبين له وفاة ربة منزلة تدعي "أ، ع، ط" وتبلغ من العمر 56 عاما ومقيمة دائرة المركز، وذلك عقب اختلال توازنها وسقوطها من الأسانسير أثناء ذهابها لإحدى المستشفيات الخاصة بالمدينة للكشف الطبي، فتوفيت متأثرة بإصابتها.

وترجع أحداث الواقعة لتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات العميد نضال مغربي يفيد بورود بلاغ من مستشفى السادات المركزي بوصول سيدة في حالة خطيرة عقب تعرضها السقوط أثناء ركوبها أسانسير مستشفى خاص مصابة بنزيف قي المخ وكسر في الجمجمة مما أدى إلى وفاتها متأثرة بإاصابتها وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبالتحقيق في الواقعة قامت مباحث مركز السادات بسؤال شهود العيان في الواقعة وهم الممرضة وعامل الأسانسير وأهلية المتوفية أكدوا أن السيدة المذكورة قامت بفتح باب الأسانسير في الدور الثالث لركوبه ولكن لم يكن متواجدا وسقطت فوقه في الدور الأرضي بعد اختلال توازنها، وأصيبت إصابة بالغة أدت وفاتها.

وعلل الفور تم تحرير المحضر ألازم بالواقعة والذي حمل رقم 411 إداري السادات، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، وقام الطب الشرعي بمعاينة الجثمان وتسليمه لذويه وتم دفنها بمقابر العائلة وسط حالة من الحزن الشديد.

إحدى المستشفيات الخاصة اختلال توازنه اختل توازنها إحدى المستشفيات أحداث الواقعة اختلال توازن

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