محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لخطط محو الأمية وتعليم الكبار

استعرض اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذي لخطة المحافظة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والوقوف على نسب تنفيذ برامج الخطة خلال العام 2022/2023، وبحث ومناقشة سبل دفع العمل ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار وتذليل أي عقبات تعترض سير العمل.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة قضية الأمية التي تعد إحدى أهم القضايا القومية ومن أولويات الحكومة لبناء الجمهورية الجديدة وفقًا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع خالد عبدالحميد، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط.

وبحث محافظ أسيوط سبل دفع العمل وتذليل أي عقبات تعترض سير عمل برامج محو الأمية، واستعرض نتائج الخطة السنوية لفرع هيئة تعليم الكبار، والموقف التنفيذي لخطط الجهات الشريكة، والتعرف على نسب التنفيذ الخاصة بكل جهة من الجهات المشاركة للوصول للنتائج المستهدفة.

وأكد المحافظ أن قضية محو الأمية تعد إحدى أهم الملفات التي تعمل عليها المحافظة وتوليها اهتمامًا بالغًا وفقًا لخطة الدولة لمحو الأمية وبناء الجمهورية الجديدة، واهتمام القيادة السياسية بهذا الملف باعتباره من أولويات الدولة المصرية، لافتًا إلى أهمية تضافر وتكثيف الجهود لإيجاد وسائل وآليات غير نمطية لجذب الدارسين وتحفيزهم، بالإضافة إلى السعي الدءوب لفتح فصول جديدة وتحقيق إنجاز في هذا الملف الهام، مطالبًا بألا يقتصر الدور على محو أمية المواطنين فقط وإنما يستمر في مواصلة تعليمهم وتحفيزهم على الاستمرار في المدرسة للقضاء على الأمية بحلول 2030.

ووجّه اللواء عصام سعد الشكر للجهود الفاعلة والمخلصة لجميع العاملين بفرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، مطالبًا باستمرار التكاتف والتعاون للقضاء على خطر الأمية، مؤكدًا أن الدولة لا تألو جهداً في مواجهة الأمية والقضاء على خطر الجهل لخلق جيل قادر على تحقيق خطط التنمية، لافتًا إلى حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح مهمة القضاء على الأمية وخفض معدلاتها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، وجّه خالد عبدالحميد، مدير عام فرع هيئة تعليم الكبار بأسيوط، الشكر للمحافظ على الدعم المقدم للهيئة في سبيل تحقيق الهدف المنشود، مستعرضًا معدلات محو الأمية على مستوى كل مركز إداري بالمحافظة والجهات المشاركة في جهود محو الأمية وما حققته كل جهة من إنجاز خلال خطة عام 2022/2023م.

حيث بلغ عدد من تم محو أميتهم 32099، فيما بلغ عدد الحاضرين 39728 دارسا ودارسة من إجمالي 62623 متقدما، مشيرًا إلى أن الجهات التي حققت أعلى نسب من المستهدف هي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي وجامعة الأزهر ومشيخة الأزهر والكنائس والتعاقد الحر والمعلمون المعينون بالهيئة، مؤكدًا استمرار التعاون مع المحافظة من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية.