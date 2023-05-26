الجمعة 26 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على 78 عبوة سجائر مجهولة المصدر شرق الإسكندرية

سجائر
سجائر

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 78 عبوة سجائر متنوعة بإجمالي 1560 سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر، مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على الحيازة وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بشن حملات تموينية بنطاق دوائر شرق لضبط المحلات التجارية التي تقوم ببيع السجائر المهربة ومجهولة المصدر التي تدّر بصحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط محل لحيازته عدد 78 علبة سجائر متنوعة بإجمالي 1560 سيجارة بدون فواتير ومجهولة المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية التموين والتجارة الداخلية السجائر المهربة اللواء خالد البروى مدير أمن الإسكندرية النيابة العامة بالإسكندرية بالاسكندرية

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